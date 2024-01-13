zeit.geschichte: Galtür: Die Chronik einer KatastropheJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 13.01.2024: zeit.geschichte: Galtür: Die Chronik einer Katastrophe
54 Min.Folge vom 13.01.2024
Im Tiroler Bergdorf Galtür ging im Februar 1999 eine „Jahrhundertlawine“ nieder. Mehr als 300.000 Tonnen Schnee begruben Teile des beliebten Wintersportortes. 31 Menschen starben in Galtür. Diese Gemeinde galt als sicher, Bebauungspläne waren ausgearbeitet worden, die möglichen Lawinenabgänge waren in allen wissenschaftlichen Berechnungen als ungefährlich eingestuft worden. Und dennoch schlug der „weiße Tod“ zu. Die Lawine von Galtür führte zu umfangreichen neuen Forschungen über die Entwicklung und Wirkung von Lawinen. Bildquelle: ORF/Heeresbild-Filmstelle/HBF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0