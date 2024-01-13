Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
zeit.geschichte

zeit.geschichte: Galtür: Die Chronik einer Katastrophe

ORF IIIFolge vom 13.01.2024
zeit.geschichte: Galtür: Die Chronik einer Katastrophe

zeit.geschichte: Galtür: Die Chronik einer KatastropheJetzt kostenlos streamen

zeit.geschichte

Folge vom 13.01.2024: zeit.geschichte: Galtür: Die Chronik einer Katastrophe

54 Min.Folge vom 13.01.2024

Im Tiroler Bergdorf Galtür ging im Februar 1999 eine „Jahrhundertlawine“ nieder. Mehr als 300.000 Tonnen Schnee begruben Teile des beliebten Wintersportortes. 31 Menschen starben in Galtür. Diese Gemeinde galt als sicher, Bebauungspläne waren ausgearbeitet worden, die möglichen Lawinenabgänge waren in allen wissenschaftlichen Berechnungen als ungefährlich eingestuft worden. Und dennoch schlug der „weiße Tod“ zu. Die Lawine von Galtür führte zu umfangreichen neuen Forschungen über die Entwicklung und Wirkung von Lawinen. Bildquelle: ORF/Heeresbild-Filmstelle/HBF

Alle verfügbaren Folgen