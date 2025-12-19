Aus dem Archiv - Karl MarkovicJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 19.12.2025: Aus dem Archiv - Karl Markovic
Der Wiener Schauspieler Karl Markovic zählt zu den markantesten Charakterdarstellern im deutschsprachigen Raum. Seit den 1980er-Jahren überzeugt er sowohl auf der Theaterbühne als auch vor der Kamera. Einem breiten Publikum wurde er als Bezirksinspektor Ernst Stockinger in der Serie "Kommissar Rex" und dem gleichnamigen Spin-off bekannt. Internationalen Durchbruch erzielte er mit dem Oscar-prämierten Film "Die Fälscher". Auch sein Regiedebüt sorgte für große Aufmerksamkeit: Mit "Atmen" gelang ihm ein vielfach ausgezeichnetes Erstlingswerk. Heute ist Karl Markovics weltweit gefragt – nicht nur als Schauspieler, sondern ebenso als Drehbuchautor und Regisseur. Im Gespräch mit Christian Reichhold und Regina Nassiri im RadioKulturhaus spricht er über seinen Weg zum Theater, seine Arbeit an Rollen und teilt persönliche Anekdoten aus vier Jahrzehnten künstlerischen Schaffens. Bildquelle: ORF/Ö1/Moritz Schell