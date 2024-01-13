Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
zeit.geschichte

zeit.geschichte: Die Katastrophe von Kaprun

ORF IIIFolge vom 13.01.2024
zeit.geschichte: Die Katastrophe von Kaprun

zeit.geschichte: Die Katastrophe von KaprunJetzt kostenlos streamen

zeit.geschichte

Folge vom 13.01.2024: zeit.geschichte: Die Katastrophe von Kaprun

51 Min.Folge vom 13.01.2024

Im November jährt sich zum zehnten Mal die Katastrophe von Kaprun. Bei einem Brand im Tunnel der Gletscherbahn Kaprun kamen am 11. November 2000 150 der 162 Passagiere durch Rauchgasvergiftungen zu Tode. Es handelte sich dabei um den größten Unfall, der sich bis dahin in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg ereignet hat. Insgesamt starben dabei 155 Menschen, so auch der Zugführer und ein Tourist im Gegenzug sowie drei Personen auf der Bergstation. War es grobe Fahrlässigkeit, wie es im Verfahren um die Brandkatastrophe von Kaprun den 16 Beschuldigten vorgeworfen wurde, oder eine Verkettung unglücklicher Umstände? Für die Hinterbliebenen waren die Freisprüche jedenfalls ein harter Schlag. Sie sprechen über ihre Trauer, ihren Schmerz und ihren Zorn. Bildquelle: ORF/Cinecraft

Alle verfügbaren Folgen