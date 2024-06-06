zeit.geschichte: Invasion in der Normandie - Zeitzeugen über den D-Day im Juni 1944Jetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 06.06.2024: zeit.geschichte: Invasion in der Normandie - Zeitzeugen über den D-Day im Juni 1944
46 Min.Folge vom 06.06.2024
Am 6. Juni 2004 jährt sich zum 60. Mal eines der entscheidenden militärischen Ereignisse des Zweiten Weltkrieges – die Invasion der Alliierten Truppen in der Normandie, der sogenannte „D-Day“. Unter den Soldaten der Wehrmacht am Atlantikwall gab es gebürtige Österreicher, vereinzelt auch in den Reihen der Alliierten. Karo Wolm lässt in seiner Dokumentation Zeitzeugen zu Wort kommen und zeichnet die Vorgänge rund um die Landung der Alliierten in der Normandie nach. Bildquelle: ORF/Silvia Braun
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0