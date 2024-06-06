Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
zeit.geschichte

zeit.geschichte: Invasion in der Normandie - Zeitzeugen über den D-Day im Juni 1944

ORF IIIFolge vom 06.06.2024
zeit.geschichte: Invasion in der Normandie - Zeitzeugen über den D-Day im Juni 1944

zeit.geschichte: Invasion in der Normandie - Zeitzeugen über den D-Day im Juni 1944Jetzt kostenlos streamen

zeit.geschichte

Folge vom 06.06.2024: zeit.geschichte: Invasion in der Normandie - Zeitzeugen über den D-Day im Juni 1944

46 Min.Folge vom 06.06.2024

Am 6. Juni 2004 jährt sich zum 60. Mal eines der entscheidenden militärischen Ereignisse des Zweiten Weltkrieges – die Invasion der Alliierten Truppen in der Normandie, der sogenannte „D-Day“. Unter den Soldaten der Wehrmacht am Atlantikwall gab es gebürtige Österreicher, vereinzelt auch in den Reihen der Alliierten. Karo Wolm lässt in seiner Dokumentation Zeitzeugen zu Wort kommen und zeichnet die Vorgänge rund um die Landung der Alliierten in der Normandie nach. Bildquelle: ORF/Silvia Braun

Alle verfügbaren Folgen