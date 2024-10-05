zeit.geschichte: In Bild und Ton - Österreichische Rundfunkgeschichte (1/2)Jetzt kostenlos streamen
Folge 316: zeit.geschichte: In Bild und Ton - Österreichische Rundfunkgeschichte (1/2)
Als im Jahr 1923 die ersten Sendungen des Versuchsradios Hekaphon in Wien in den Äther geschickt werden, beginnt die Zeit des Radios in Österreich. Das Potenzial des jungen Mediums erkennen damals nur Wenige. Die erfolgreichen Tests veranlassen Funkpioniere sich um eine staatliche Konzession zu bemühen. Am 1. Oktober 1924 nimmt die Radio-Verkehrs-AG (RAVAG) offiziell ihren Sendebetrieb in Wien auf. Ihr Generaldirektor ist Oscar Czeija. Das sich anfangs als unpolitisch verstehende Medium wird im Laufe der 1930’er Jahre zum Massenmedium und Propagandainstrument. Mit dem sogenannten Anschluss an Nazideutschland im Jahr 1938 endet auch die frühe Phase des Rundfunks in Österreich. Regie Wolfgang Winkler Michael Liensberger Bildquelle: ORF/Pammer Film/Votava / brandstaetter images
