zeit.geschichte: In Bild und Ton - Österreichische Rundfunkgeschichte (2/2)Jetzt kostenlos streamen
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Folge vom 05.10.2024: zeit.geschichte: In Bild und Ton - Österreichische Rundfunkgeschichte (2/2)
66 Min.Folge vom 05.10.2024
Als am 1. Jänner 1967 das neue Rundfunkgesetz in Kraft tritt, steht an der Spitze der Österreichischen Rundfunkgesellschaft nicht mehr die Politik, sondern ein Generalintendant. Dem ORF wird volle Autonomie in Programm, Personal und Finanzen zugesprochen. Der erste Generalintendant Gerd Bacher führt neben einer Programmreform in Radio und Fernsehen auch eine bauliche Neuordnung durch. Das Fernsehen ist neben dem Radio zusätzlich zum Massenmedium avanciert. Die Kraft der Bilder wird im Jahr 1972 zum Politikum. Regie Wolfgang Winkler Michael Liensberger Bildquelle: ORF/Pressebildarchiv
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