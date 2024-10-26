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zeit.geschichte

zeit.geschichte: Erlebt, Erzählt - Jazz Gitti erinnert sich

ORF IIIFolge vom 26.10.2024
zeit.geschichte: Erlebt, Erzählt - Jazz Gitti erinnert sich

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zeit.geschichte

Folge vom 26.10.2024: zeit.geschichte: Erlebt, Erzählt - Jazz Gitti erinnert sich

26 Min.Folge vom 26.10.2024

Martha Margit Butbul - besser bekannt als Jazz Gitti - kann mittlerweile auf eine über 40 Jahre lange Karriere als Unterhaltungskünstlerin, Unternehmerin und Sängerin zurückblicken. Im Jahr 1946 in Wien geboren, wuchs die Tochter einer jüdischen Mutter und eines katholischen Vaters im zweiten Wiener Gemeindebezirk auf. Schon in ihrer Kindheit wurde sie "Gitti" gerufen. Der Name sollte sie den Rest ihrer Karriere begleiten. In dieser neuen Folge von "erlebt, erzählt" berichtet die legendäre Performerin nun selbst aus den Höhepunkten ihres Lebens und gibt spannende Einblicke in eine jahrzehntelange Karriere.

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