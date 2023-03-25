Zum Inhalt springenBarrierefrei
zeit.geschichte

zeit.geschichte: Skilegenden - Annemarie Moser-Pröll

ORF III
43 Min.Folge vom 25.03.2023

In der Dokumentation von Peter Brunner blickt die Skilegende Annemarie Moser_Pröll mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern zurück auf ihre Karriere als glitzerndes Wintermärchen. Die Bergbauerntochter aus Kleinarl in Salzburg wird in den 1970er Jahren zum größten internationalen Skistar.

