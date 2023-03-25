zeit.geschichte: Skilegenden - Annemarie Moser-PröllJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 25.03.2023: zeit.geschichte: Skilegenden - Annemarie Moser-Pröll
43 Min.Folge vom 25.03.2023
In der Dokumentation von Peter Brunner blickt die Skilegende Annemarie Moser_Pröll mit Wegbegleiterinnen und Wegbegleitern zurück auf ihre Karriere als glitzerndes Wintermärchen. Die Bergbauerntochter aus Kleinarl in Salzburg wird in den 1970er Jahren zum größten internationalen Skistar.
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0