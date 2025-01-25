zeit.geschichte: Mythos Hahnenkamm - Die legendäre StreifJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 25.01.2025: zeit.geschichte: Mythos Hahnenkamm - Die legendäre Streif
Folge vom 25.01.2025
Das Hahnenkammrennen – das wohl bekannteste und spektakulärste Skirennen der Welt. Ein Ort, an dem Legenden geboren werden: von Franz Klammer über Karl Schranz bis hin zu Stephan Eberharter. Ein Mythos, der Jahr für Jahr ein ganzes Wochenende die Skination Österreich in seinen Bann schlägt. Und ein erheblicher Wirtschaftsfaktor mit enormer Bedeutung für den Skitourismus, der die Region um Kitzbühel so nachhaltig verändert hat. Regisseur Robert Altenburger erzählt in packenden Bildern die Geschichte dieses unvergleichlichen Abenteuers nach, das wie kaum ein anderes für die Faszination Skisport steht. Bildquelle: ORF/Klaus Titzer
