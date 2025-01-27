zeit.geschichte: Die letzten Zeitzeugen - Rudolf GelbardJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 27.01.2025: zeit.geschichte: Die letzten Zeitzeugen - Rudolf Gelbard
19 Min.Folge vom 27.01.2025
Die ORFIII Zeitgeschichte-Redaktion hat mit Zeitzeugen und Überlebenden der Shoah zahlreiche Interviews geführt. Einer von ihnen war Rudolf Gelbard aus Wien Döbling, der das Konzentrationslager Theresienstadt überlebte. Er war überzeugter Antifaschist und hat als Zeitzeuge vielfach seine Erlebnisse und Erinnerungen an die nächsten Generationen weitergegeben. Er ist 2018 verstorben. Bildquelle: ORF/ORF III
