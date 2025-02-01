Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
zeit.geschichte

zeit.geschichte: Skilegenden - Karl Schranz

ORF IIIStaffel 1Folge 396vom 01.02.2025
zeit.geschichte: Skilegenden - Karl Schranz

zeit.geschichte: Skilegenden - Karl SchranzJetzt kostenlos streamen

zeit.geschichte

Folge 396: zeit.geschichte: Skilegenden - Karl Schranz

46 Min.Folge vom 01.02.2025

Dreifacher Weltmeister, Zweifacher Gesamtweltcupsieger und einer der erfolgreichsten Skirennläufer Österreichs – das ist die Erfolgsbilanz von Karl Schranz. Seine Karriere war geprägt von Zwischenfällen, Skandalen und der großen Liebe seiner Fans. Aber auch abseits seiner Erfolge sorgte die Schilegende für Aufsehen im Sport. Als einer der ersten nutze er den Windkanal, 1966 zog sein einteiliger Rennanzug die Blicke auf sich und auf der Zielgeraden wurde er mit der sogenannten „Schranz-Hocke“ berühmt. Bildquelle: ORF/DEGN-Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

zeit.geschichte
ORF III
zeit.geschichte

zeit.geschichte

Alle 1 Staffeln und Folgen