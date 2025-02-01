zeit.geschichte: Skilegenden - Karl SchranzJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge 396: zeit.geschichte: Skilegenden - Karl Schranz
46 Min.Folge vom 01.02.2025
Dreifacher Weltmeister, Zweifacher Gesamtweltcupsieger und einer der erfolgreichsten Skirennläufer Österreichs – das ist die Erfolgsbilanz von Karl Schranz. Seine Karriere war geprägt von Zwischenfällen, Skandalen und der großen Liebe seiner Fans. Aber auch abseits seiner Erfolge sorgte die Schilegende für Aufsehen im Sport. Als einer der ersten nutze er den Windkanal, 1966 zog sein einteiliger Rennanzug die Blicke auf sich und auf der Zielgeraden wurde er mit der sogenannten „Schranz-Hocke“ berühmt. Bildquelle: ORF/DEGN-Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
zeit.geschichte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0