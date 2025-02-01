zeit.geschichte: Skilegenden - Toni SailerJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge 397: zeit.geschichte: Skilegenden - Toni Sailer
47 Min.Folge vom 01.02.2025
In den Nachkriegsjahren sorgte eine Gruppe österreichischer Skifahrer für internationale Furore. Sie fuhren eine Reihe Siege für Österreich ein, gewannen Weltmeisterschaften und errangen Olympiasiege – und sie kamen alle aus einer Region: aus Kitzbühel. Das Wunderteam aus Kitzbühel bestand aus Ernst Hinterseer, Hias Leitner, Christian Pravda, Fritz Huber, Anderl Molterer und dem prominentesten Mitglied Toni Sailer.
