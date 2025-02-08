zeit.geschichte: Skilegenden - Michaela DorfmeisterJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 08.02.2025: zeit.geschichte: Skilegenden - Michaela Dorfmeister
Die Doku widmet sich der atemberaubenden Karriere von Ski-Ikone Michaela Dorfmeister und zeigt ihre größte Erfolge und auch die Herausforderungen ihrer turbulenten Karriere. Persönliche Interviews mit ihr selbst und zahlreichen Weggefährten geben Einblick in das Leben nach der aktiven Karriere und den Menschen Michaela Dorfmeister. Die 1973 in Wien geborene Skirennläuferin glänzte in ihrer 16-jährigen Laufzeit vor allem in den Speed-Disziplinen. So konnte sie in Abfahrt und Super-G je zweimal den Disziplinen-Weltcup für sich entscheiden. 2002 gelang ihr zudem, trotz starker Konkurrenz, der Sieg im Gesamtweltcup. Zu ihrer beeindruckenden Medaillensammlung zählen darüber hinaus zwei Goldene bei den Olympischen Spielen in Turin 2006, sowie zwei WM-Siege in St. Anton und St. Moritz. Regie: Robert Altenburger Bildquelle: ORF/DEGN FILM