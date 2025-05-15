Zum Inhalt springenBarrierefrei
zeit.geschichte: 15. Mai 1955 - Österreich ist frei

ORF IIIStaffel 1Folge 481vom 15.05.2025
45 Min.Folge vom 15.05.2025

Am 15. Mai 1955 wurde im Oberen Belvedere der österreichische Staatsvertrag unterzeichnet – ein historischer Moment, den Leopold Figl mit den Worten "Österreich ist frei!" feierlich verkündete. Die ORF-III-Dokumentation beleuchtet die Hintergründe und Mythen rund um die Zeremonie: Wer traf zuerst ein, welche Pannen gab es – und was geschah wirklich hinter den Kulissen?

ORF III
