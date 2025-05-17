zeit.geschichte: Hugo Portisch - Aufregend war es immer: Dokumentarist der Zeitgeschichte (3/3)Jetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge 488: zeit.geschichte: Hugo Portisch - Aufregend war es immer: Dokumentarist der Zeitgeschichte (3/3)
50 Min.Folge vom 17.05.2025
In Teil 3 erzählt Hugo Portisch im Gespräch mit Heinz Nußbaumer und Oliver Rathkolb von der Entstehung und Arbeit an den Dokumentationsreihen Österreich II und Österreich I. Er spricht auch über die neuen Erkenntnisse, die im Zuge der Arbeit an den Dokumentationsreihen ans Tageslicht kamen. Etwa, dass das offizielle Österreich die bedeutendsten Kunstgegenstände des Landes in der Zeit des Kalten Kriegs ins europäische Ausland bringen ließ. Nach Ausbruch des Koreakrieges im Jahr 1950 wurden sie sogar auf einem amerikanischen Kriegsschiff in die USA verschifft. Bildquelle: ORF/Historisches Archiv ORF/-
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
zeit.geschichte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0