zeit.geschichte: Der endlose Krieg: Iran - Israel - USA (2/2)
zeit.geschichte
Folge vom 14.06.2025: zeit.geschichte: Der endlose Krieg: Iran - Israel - USA (2/2)
Seit Gründung der Islamischen Republik Iran im Jahr 1979 herrscht Krieg zwischen Teheran, Tel Aviv und Washington. Ein Krieg, der diesen Namen nicht trägt und nie offiziell erklärt wurde. Der Iran und Israel schaffen es nicht, ihre historisch begründeten Streitigkeiten beizulegen und aufeinander zuzugehen. Einen echten Dialog gab es nie. Wollen die Regierungen Irans und Israels den Krieg? Welche Rolle spielen die USA in dem Konflikt? Und wie kam es zu dieser verfahrenen Situation? Der zweite Teil der Dokumentation behandelt die Zeit nach dem ersten Golfkrieg und dem schrittweisen Zerfall der Sowjetunion. Die USA dominierten den Mittleren Osten und beabsichtigten den Konflikt zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn zu schlichten. Der israelische Ministerpräsident Jitzchak Rabin nahm den Dialog mit den Palästinensern auf, wodurch auch der Einfluss des Iran zurückgedrängt werden sollte. Die Führer der Islamischen Republik sahen sich bedroht, machten Front gegen Israel und die USA und bereiteten im Verborgenen die Entwicklung von Atomwaffen vor.