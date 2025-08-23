Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF III
Der zweite Teil der Serie anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des ORF-Fernsehens rückt Anekdoten aus dem Berufsalltag der Gäste Ingrid Wendl, Rudolf Nagiller, Elisabeth Engstler und Peter Resetarits in den Mittelpunkt: politische Interviews mit dem ehemaligen Bundespräsidenten Kurt Waldheim, Sportgespräche mit der Eiskunstläuferin Katharina Witt in der damaligen DDR, Recherchen zu schwierigen Kriminalfällen für "Am Schauplatz" sowie Pannen und Überraschungen, die bei Live-Sendungen passieren können. Moderator Christian Reichhold und Archiv-Expertin Regina Nassiri begrüßen im RadioKulturhaus Persönlichkeiten, die das ORF-Programm über Jahrzehnte geprägt haben: Ingrid Wendl, Rudolf Nagiller, Elisabeth Engstler und Peter Resetarits. In persönlichen Gesprächen blicken sie auf ihre Anfänge beim ORF zurück, teilen Erinnerungen, erzählen Anekdoten - und geben Einblicke in jene Fernsehmomente, die das Publikum bewegt, berührt und begleitet haben. Bildquelle: ORF/RKH-RADIOKULTURHAUS

