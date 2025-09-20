zeit.geschichte: Ein echter Wiener geht nicht unter: Die Geschichte der KultserieJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge 541: zeit.geschichte: Ein echter Wiener geht nicht unter: Die Geschichte der Kultserie
48 Min.Folge vom 20.09.2025
Eine der legendärsten ORF-Serien feiert bis heute Kultstatus. Die Doku wirft einen Blick hinter die Kulissen, lässt Beteiligte zu Wort kommen und zeigt, wie "Mundl" Fernsehgeschichte schrieb. Regie: Thomas Grusch Bildquelle: ORF/Neulandfilm/Matthias Horngacher
zeit.geschichte
