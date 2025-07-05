Zum Inhalt springenBarrierefrei
zeit.geschichte

zeit.geschichte: Kaiserschmarrn und Alpenglühen - Fremdenverkehr in Österreich

ORF III
Staffel 1
Folge 501
vom 05.07.2025
zeit.geschichte: Kaiserschmarrn und Alpenglühen - Fremdenverkehr in Österreich

zeit.geschichte: Kaiserschmarrn und Alpenglühen - Fremdenverkehr in ÖsterreichJetzt kostenlos streamen

zeit.geschichte

Folge 501: zeit.geschichte: Kaiserschmarrn und Alpenglühen - Fremdenverkehr in Österreich

51 Min.
Folge vom 05.07.2025

Badespaß am Wörthersee und Gipfelglück am Wilden Kaiser: Das sind Klischees, die viele mit dem Thema "Urlaub in Österreich" verbinden. Faktum ist: Unser Land gehört zu den erfolgreichsten Tourismus-Destinationen der Welt. 2024 verzeichnete die österreichische Fremdenverkehrswirtschaft 154 Millionen Nächtigungen - Rekord! Dabei waren die ersten Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, was den Wiederaufbau des Tourismus betrifft, eine mühselige Angelegenheit. Das "Weiße Rössl" in St. Wolfgang etwa wurde 1945 von der US-Army requiriert, und im "Hotel Sacher" in Wien quartierte sich die Rote Armee ein. Aber bald schon kamen auch die ersten Sommergäste zurück. Regisseur Günter Kaindlstorfer begibt sich auf eine abwechslungsreiche Reise durch die Geschichte des Sommertourismus in Österreich: vom Wolfgangsee zum Wörthersee, vom Bregenzerwald bis Wien. Bildquelle: ORF/Pammer Film

