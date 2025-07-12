zeit.geschichte: 30 Jahre Srebrenica - Friedrich Orter im GesprächJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 12.07.2025: zeit.geschichte: 30 Jahre Srebrenica - Friedrich Orter im Gespräch
13 Min.Folge vom 12.07.2025
Friedrich Orter berichtete ab 1991 während des Jugoslawienkriegs als Berichterstatter vor Ort für den ORF. Er hat selbst die Tragödien des Krieges miterlebt und kann aus erster Hand aus dieser Zeit berichten. ORFIII Chefredakteurin Lou Lorenz-Dittelbacher hat mit ihm anlässlich des 30. Jahrestags des Massakers von Srebrenica über seine Erfahrungen gesprochen.
