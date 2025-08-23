zeit.geschichte: Aus dem Archiv - 70 Jahre Fernsehen (1/2)Jetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 23.08.2025: zeit.geschichte: Aus dem Archiv - 70 Jahre Fernsehen (1/2)
Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des ORF-Fernsehens beleuchtet der erste Teil der zweiteiligen Reihe die Anfänge des ORF und zeigt, wie Ingrid Wendl, Rudolf Nagiller, Elisabeth Engstler und Peter Resetarits ihren Einstieg ins Fernsehen erlebt haben. Dabei geht es um den Weg von der Programmansagerin zur Reporterin, um die Gestaltung von ZIB-Beiträgen in den 1970er-Jahren, kreative Jugendmagazine der 1980er sowie um den musikalischen Erfolg Lizzy Engstlers beim Eurovision Song Contest 1982. Moderator Christian Reichhold und Archiv-Expertin Regina Nassiri begrüßen im RadioKulturhaus Persönlichkeiten, die das ORF-Programm über Jahrzehnte geprägt haben: Ingrid Wendl, Rudolf Nagiller, Elisabeth Engstler und Peter Resetarits. In persönlichen Gesprächen blicken sie auf ihre Anfänge beim ORF zurück, teilen Erinnerungen, erzählen Anekdoten - und geben Einblicke in jene Fernsehmomente, die das Publikum bewegt, berührt und begleitet haben. Bildquelle: ORF/RKH-RADIOKULTURHAUS