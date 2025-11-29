zeit.geschichte: Schauspiellegenden - Curd JürgensJetzt kostenlos streamen
zeit.geschichte
Folge vom 29.11.2025: zeit.geschichte: Schauspiellegenden - Curd Jürgens
Die ORF-III-Produktion porträtiert Curd Jürgens, einen der wenigen internationalen Weltstars des deutschsprachigen Nachkriegskinos. 1938 ans Wiener Volkstheater engagiert und später Ensemblemitglied am Burgtheater, wurde der 1,93 Meter große Schauspieler mit der markanten Stimme rasch zum Publikumsliebling. Parallel baute der inzwischen österreichische Staatsbürger seine Filmkarriere aus. Nach rund sechzig Rollen gelang ihm mit Helmut Käutners „Des Teufels General“ der internationale Durchbruch, ausgezeichnet in Venedig als „bester Schauspieler“. In 46 Jahren drehte Jürgens etwa 170 Filme – als charismatischer Charakterdarsteller, Liebhaber oder kraftvoller Uniformheld, später sogar als James-Bond-Bösewicht. Auch abseits der Bühne lebte der fünfmal verheiratete Bonvivant ein glamouröses Jetset-Leben zwischen Gstaad, Paris und Cannes. Sein Motto „Man sollte den Jahren mehr Leben geben“ begleitete ihn bis zu seinem vergleichsweise frühen Tod 1982. Bildquelle: ORF