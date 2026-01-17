1954: Die größte Lawinenkatastrophe in den AlpenJetzt kostenlos streamen
Im Jänner 1954 zerstörten 13 Lawinen das Dorf Blons im Großen Walsertal. Mehr als 50 Menschen kamen ums Leben – die größte Katastrophe in Österreich nach dem Zweiten Weltkrieg. Bei den Rettungsmaßnahmen kamen erstmals Helikopter zum Einsatz, unterstützt von französischen und amerikanischen Soldaten. Mit Blons begann die technische Schutzverbauung der Alpen. Überlebende berichten von Warnungen, die ignoriert wurden, vom Leid und vom Weiterleben. Die Dokumentation knüpft an den Bestseller Der Atem des Himmels von Reinhold Bilgeri an, dessen Mutter die Katastrophe überlebte. Eine Dokumentation von Gerhard Jelinek und Sabine Zink. Bildquelle: ORF
