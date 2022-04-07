Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 17: Episode 17
64 Min.Ab 12
Die Mieten in Deutschland steigen immer weiter und vom Platzen der Blase ist bislang nichts zu sehen. Wie will die Regierung dieses Problem in den Griff bekommen? / Was bringt Kinder dazu, in den sozialen Medien ihre Gesundheit aufs Spiel zu setzen?
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Zervakis & Opdenhövel. Live
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Nachrichtenmagazin, Unterhaltung
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: ProSieben