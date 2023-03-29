Tren Maya & Grammy-Gewinner ByrdJetzt kostenlos streamen
Zervakis & Opdenhövel. Live
Folge 12: Tren Maya & Grammy-Gewinner Byrd
37 Min.Folge vom 29.03.2023Ab 12
In Mexiko soll eine neue Zugtrasse durch den Regenwald gebaut werden. Welche Rolle spielt dabei die Deutsche Bahn? Und wie kann das mit dem grünen Image des Konzerns einhergehen? Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel fragen nach.
