ZIB 17:00 vom 04.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 1027: ZIB 17:00 vom 04.08.2026
6 Min.Folge vom 04.08.2026
Regierung berät über Hitzemaßnahmen | EU sichert Spanien Unterstützung zu | Erdbeben in Venezuela: Opferzahl gestiegen | Kongo kämpft gegen Ebola-Epidemie | Hinweis: "Aktuell nach fünf" | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 17:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2