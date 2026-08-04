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ZIB 17:00 vom 04.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1027vom 04.08.2026
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Folge 1027: ZIB 17:00 vom 04.08.2026

6 Min.Folge vom 04.08.2026

Regierung berät über Hitzemaßnahmen | EU sichert Spanien Unterstützung zu | Erdbeben in Venezuela: Opferzahl gestiegen | Kongo kämpft gegen Ebola-Epidemie | Hinweis: "Aktuell nach fünf" | Wetter

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