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ZIB 17:00

ZIB 17:00 vom 13.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1036vom 13.08.2026
ZIB 17:00 vom 13.08.2026

ZIB 17:00 vom 13.08.2026Jetzt kostenlos streamen

ZIB 17:00

Folge 1036: ZIB 17:00 vom 13.08.2026

7 Min.Folge vom 13.08.2026

EU plant Rückkehrzentrum für Asylwerber in Afrika | Tanner gegen höheres Gehalt für Zivildiener | Aktiver Ätna legt Flughafen Catania lahm | Pröll (ÖFB) spricht sich gegen Infantino aus | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter

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