ZIB 17:00 vom 13.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 1036: ZIB 17:00 vom 13.08.2026
7 Min.Folge vom 13.08.2026
EU plant Rückkehrzentrum für Asylwerber in Afrika | Tanner gegen höheres Gehalt für Zivildiener | Aktiver Ätna legt Flughafen Catania lahm | Pröll (ÖFB) spricht sich gegen Infantino aus | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter
Weitere Folgen in Staffel 2026
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
ZIB 17:00
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2025-2026: ORF 2