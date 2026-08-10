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ZIB 17:00 vom 10.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1033vom 10.08.2026
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Folge 1033: ZIB 17:00 vom 10.08.2026

6 Min.Folge vom 10.08.2026

Hitze und Dürre verursachen Milliardenschaden | Neue Waldbrände in West- und Südeuropa | Schwerer ukrainischer Drohnenangriff auf Russland | Geschäft mit dem Schlaf boomt | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter

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