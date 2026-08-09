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ZIB 17:00 vom 09.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1032vom 09.08.2026
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Folge 1032: ZIB 17:00 vom 09.08.2026

7 Min.Folge vom 09.08.2026

Waldbrände breiten sich auf dem Balkan aus | Brände zerstören Lebensräume für Tiere | Drohne löst diplomatische Verstimmung aus | Lehrergewerkschaft will Laptops erst ab zweiter Klasse | Römisches Schiffswrack vor Sizilien entdeckt | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter

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