ZIB 17:00 vom 09.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 1032: ZIB 17:00 vom 09.08.2026
7 Min.Folge vom 09.08.2026
Waldbrände breiten sich auf dem Balkan aus | Brände zerstören Lebensräume für Tiere | Drohne löst diplomatische Verstimmung aus | Lehrergewerkschaft will Laptops erst ab zweiter Klasse | Römisches Schiffswrack vor Sizilien entdeckt | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter
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