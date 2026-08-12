ZIB 17:00 vom 12.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 1035: ZIB 17:00 vom 12.08.2026
6 Min.Folge vom 12.08.2026
Dreierkoalition streitet über Dürrehilfen | Luftangriffe im Ukrainekrieg gehen weiter | Norwegischer Staatsfonds macht Rekorgewinn | Sonnenfinsternis über Europa am Mittwochabend | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter
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