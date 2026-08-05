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ZIB 17:00 vom 05.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1028vom 05.08.2026
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Folge 1028: ZIB 17:00 vom 05.08.2026

7 Min.Folge vom 05.08.2026

Großalarm durch Drohne am Flughafen Leipzig | 17 Tote durch Raketenangriffe in Kiew | Peter Schöber als Leiter von ORF III abberufen | AK gegen Mattles Vorschlag zum Pensionsalter | Dürre drückt Getreideernte deutlich | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter

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