ZIB 17:00 vom 16.08.2026Jetzt kostenlos streamen
ZIB 17:00
Folge 1039: ZIB 17:00 vom 16.08.2026
6 Min.Folge vom 16.08.2026
Ex-Assad-Beamter festgenommen: Forderung nach Auslieferung | Iran setzt Kopfgeld auf US-Soldaten aus | Neue Handelsroute für China | Zwölf Tote bei Busunglück in Ungarn | Vorschau auf "Aktuell nach fünf" | Wetter
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