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ZIB 17:00 vom 08.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1031vom 08.08.2026
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Folge 1031: ZIB 17:00 vom 08.08.2026

6 Min.Folge vom 08.08.2026

Ukraine und Serbien stärken Zusammenarbeit | Grenzkontrollen für Italiener in Spanien | AK-Präsidentin kritisiert Stockers Familienbild | Waldbrand am Gardasee: 200 Menschen evakuiert | Vorschau "Aktuell nach fünf" | Wetter

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