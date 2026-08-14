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ZIB 17:00 vom 14.08.2026

ORF2Staffel 2026Folge 1037vom 14.08.2026
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Folge 1037: ZIB 17:00 vom 14.08.2026

6 Min.Folge vom 14.08.2026

Zahlreiche Waldbrände suchen Europa heim | "Aktuell nach fünf" berichtet über Brand bei Neunkirchen (NÖ) | Dreierkoalition streitet weiter über Dürrehilfen-Finanzierung | Tiroler trennen Müll sorgfältiger als Wiener | Carabinieri stellen gestohlene Meisterwerke sicher | Wetter

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