Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Das Triester UmlandJetzt kostenlos streamen
Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur
Folge 10: Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Das Triester Umland
44 Min.Folge vom 19.07.2026
Martin Traxl war diesmal in Triest und dem Umland unterwegs und zeigte, wie moderne Tourismusarchitektur Tradition und Gegenwart verbindet. Gastgeber, Architekten und Experten gaben Einblicke in das Zusammenspiel von Baukultur, Landschaft und Tourismus. Bildquelle: ORF/WDW Filmproduktion/Heribert Senegacnik
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