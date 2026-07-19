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Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur

Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Das Triester Umland

ORF2Staffel 1Folge 10vom 19.07.2026
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Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur

Folge 10: Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Das Triester Umland

44 Min.Folge vom 19.07.2026

Martin Traxl war diesmal in Triest und dem Umland unterwegs und zeigte, wie moderne Tourismusarchitektur Tradition und Gegenwart verbindet. Gastgeber, Architekten und Experten gaben Einblicke in das Zusammenspiel von Baukultur, Landschaft und Tourismus. Bildquelle: ORF/WDW Filmproduktion/Heribert Senegacnik

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