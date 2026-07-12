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Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur

Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Tirol

ORF2Staffel 1Folge 9vom 12.07.2026
Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Tirol

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Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur

Folge 9: Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Tirol

44 Min.Folge vom 12.07.2026

Zwischen alpiner Tradition und moderner Gestaltung entsteht eine neue Architektur des Reisens. Die Dokumentation präsentiert Hotels und Feriendomizile, die regionale Baukultur neu interpretieren und sich harmonisch in ihre Umgebung einfügen. Martin Traxl erkundet somit die Entwicklung zeitgemäßer Tourismusarchitektur. Regie: Helmut C. Gürtl Bildquelle: ORF/WDW Film

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