Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: TirolJetzt kostenlos streamen
Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur
Folge 9: Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur: Tirol
44 Min.Folge vom 12.07.2026
Zwischen alpiner Tradition und moderner Gestaltung entsteht eine neue Architektur des Reisens. Die Dokumentation präsentiert Hotels und Feriendomizile, die regionale Baukultur neu interpretieren und sich harmonisch in ihre Umgebung einfügen. Martin Traxl erkundet somit die Entwicklung zeitgemäßer Tourismusarchitektur. Regie: Helmut C. Gürtl Bildquelle: ORF/WDW Film
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Zimmer frei - Übernachten in besonderer Architektur
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