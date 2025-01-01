Mädelsabend
Girl's Night Movies
Tatort Mädelsabend
Serien zum Bingen
Von Drama bis Dream Guy
Filme, die schon Mama geliebt hat
Filme und Serien für den perfekten Mädelsabend – jetzt kostenlos auf Joyn streamen
Ob mit deiner besten Freundin, deiner Mama oder einfach solo auf der Couch – auf Joyn findest du alles, was einen echten Mädelsabend unvergesslich macht: romantische Komödien, spannende True-Crime-Serien, emotionale Reality-Dramen und echte Klassiker.
Von Girlpower-Serien über Feelgood-Movies bis hin zu Crime: Hier findest du alle Streaming-Highlights für deine nächste Girls' Night In.
Spannung, Gänsehaut & starke Frauen: True Crime & Mystery für deinen Mädelsabend
Du liebst es spannend? Dann wird dein Mädelsabend mit den True-Crime-Dokus und Mystery-Serien auf Joyn garantiert unvergesslich. Tauche ein in echte Kriminalfälle zum Miträtseln, psychologische Thriller und düstere Geheimnisse – viele davon mit weiblichen Ermittlerinnen, die genauso tough wie clever sind. Egal ob reale Fälle, fiktive Krimis oder fesselnde Doku-Serien – hier kommen alle Fans von Nervenkitzel auf ihre Kosten.
Reality-TV zum Mitfiebern, Lachen & Lästern – perfekte Unterhaltung für deine Girls' Night
Was wäre ein richtiger Mädelsabend ohne eine gute Portion Trash-TV? Auf Joyn findest du die unterhaltsamsten Reality-Formate – von emotionalen Liebesdramen über peinliche Dates bis hin zu wilden Challenges, bei denen du garantiert nicht weggucken kannst. Echte Emotionen, echte Menschen und jede Menge Gesprächsstoff – perfekt für alle, die beim Schauen gerne mitfiebern, lachen oder auch mal den Kopf schütteln.
Deine Streaming-Highlights für deinen perfekten Abend:
· RomComs & Serien zum Bingen
· Female Empowerment & starke Hauptrollen
· True-Crime mit echten Fällen & Ermittlungen
· Klassiker, die schon Mama geliebt hat
· Echte Emotionen & Reality-Dramen