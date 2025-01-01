Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mädelsabend Titelbild

Mädelsabend

Ob Rom-Coms, Reality-Drama oder Kultklassiker – hier findest du alles für einen perfekten Abend mit deinen Freundinnen.

Girl's Night Movies

Liebe ist unbezahlbar
Rendezvous mit Joe Black
Anleitung zum Verlieben
Love is Blind: Auf den zweiten Blick
Brautalarm
Immer Ärger mit 40
This is the Year
Snow White and the Huntsman
Book Club - Ein neues Kapitel
The Single's Guidebook - Handbuch für Singles
Die Hochzeit meines Bruders
Listen Out For Love - Ein Podcast für die Liebe
Love on Retreat - Work-Love-Balance
Zufällig ... Liebe
Love. Sex. Life.
Dating Alarm

Tatort Mädelsabend

PULS 4 Doku: Land der Frauenmorde
Sex & Crime
Zuagroast - Ein Gartenkrimi
Der Model-Killer
Sex Crime Stories - Paula im True Crime Fieber
Meet Marry Murder
Profiling Paris
Fringe - Grenzfälle des FBI
Lügen, Sex und Leidenschaft
The Babysitters - Für Taschengeld mache ich alles…
The Paperboy
Elementary
Killer Couples: Mörderische Paare
The Mentalist

Serien zum Bingen

SUITS
Desperate Housewives
One Tree Hill
Homeland
Pretty Little Liars
Smallville
Verliebt in Berlin
Don't Leave Me
Anna und die Liebe
Based on a True Story - Sprich oder stirb!
Charmed - Zauberhafte Hexen

Von Drama bis Dream Guy

First Dates Austria
Hochzeit meiner besten Freundin
Dating Naked Germany
Harry & Meghan - Ein royales Happy End
Hochzeit auf den ersten Blick
Match in Paradise
Harry & Meghan - Ein royales Märchen
Catfish - Verliebte im Netz
Beauty & The Nerd
Hochzeit auf den zweiten Blick
Villa der Versuchung
Match my Ex
Reality Backpackers
How Fake Is Your Love?

Filme, die schon Mama geliebt hat

Im Brautkleid meiner Schwester
Mädchen Nr. 1
Das allerbeste Stück
Tatsächlich Liebe
Sexgeflüster
Ausgerechnet Sex!
Wenn Liebe doch so einfach wär'
Sex oder Liebe?
Bei manchen Männern hilft nur Voodoo

Weitere Themenwelten für dich

Filme und Serien für den perfekten Mädelsabend – jetzt kostenlos auf Joyn streamen!

Ob mit deiner besten Freundin, deiner Mama oder einfach solo auf der Couch – auf Joyn findest du alles, was einen echten Mädelsabend unvergesslich macht: romantische Komödien, spannende True-Crime-Serien, emotionale Reality-Dramen und echte Klassiker.
Von Girlpower-Serien über Feelgood-Movies bis hin zu Crime: Hier findest du alle Streaming-Highlights für deine nächste Girls' Night In.

Spannung, Gänsehaut & starke Frauen: True Crime & Mystery für deinen Mädelsabend
Du liebst es spannend? Dann wird dein Mädelsabend mit den True-Crime-Dokus und Mystery-Serien auf Joyn garantiert unvergesslich. Tauche ein in echte Kriminalfälle zum Miträtseln, psychologische Thriller und düstere Geheimnisse – viele davon mit weiblichen Ermittlerinnen, die genauso tough wie clever sind. Egal ob reale Fälle, fiktive Krimis oder fesselnde Doku-Serien – hier kommen alle Fans von Nervenkitzel auf ihre Kosten.

Reality-TV zum Mitfiebern, Lachen & Lästern – perfekte Unterhaltung für deine Girls' Night
Was wäre ein richtiger Mädelsabend ohne eine gute Portion Trash-TV? Auf Joyn findest du die unterhaltsamsten Reality-Formate – von emotionalen Liebesdramen über peinliche Dates bis hin zu wilden Challenges, bei denen du garantiert nicht weggucken kannst. Echte Emotionen, echte Menschen und jede Menge Gesprächsstoff – perfekt für alle, die beim Schauen gerne mitfiebern, lachen oder auch mal den Kopf schütteln.

Deine Streaming-Highlights für deinen perfekten Abend:
· RomComs & Serien zum Bingen
· Female Empowerment & starke Hauptrollen
· True-Crime mit echten Fällen & Ermittlungen
· Klassiker, die schon Mama geliebt hat
· Echte Emotionen & Reality-Dramen