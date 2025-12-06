2 Broke Girls
Folge 11: Die Zwei-Wochen-Regel
21 Min.Ab 12
Max und Caroline gehen mit ihren T-Shirts auf Verkaufstour im New Yorker Nachtleben. In einer Bar wird Caroline von einem Typen angemacht, die beiden landen in der Kiste - doch nach dem One-Night-Stand vergisst die blonde Kellnerin ihren Ring bei ihm. Max beschließt nach der Zwei-Wochen-Regel zu handeln: Wenn der Kerl sich binnen zwei Wochen nicht meldet, dürfen sie bei ihm einbrechen, um das gute Stück wiederzubekommen.
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen