Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Die Cupcake-Katastrophe

ProSiebenStaffel 4Folge 14
Die Cupcake-Katastrophe

Die Cupcake-KatastropheJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 14: Die Cupcake-Katastrophe

21 Min.Ab 6

Bei Max und Caroline scheint es endlich rund zu laufen. Doch als sie gerade mit den Vorbereitungen für Sophies Junggesellinnen-Abschied beschäftigt sind, stürmt das FBI das Gebäude. Angeblich befindet sich ein Mann im Haus, der Frauen in seiner Wohnung gefangen hält. Seine Verhaftung bringt den Mädchen allerdings schlechte Publicity - denn er trägt ihr T-Shirt.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen