2 Broke Girls
Folge 14: Die Cupcake-Katastrophe
21 Min.Ab 6
Bei Max und Caroline scheint es endlich rund zu laufen. Doch als sie gerade mit den Vorbereitungen für Sophies Junggesellinnen-Abschied beschäftigt sind, stürmt das FBI das Gebäude. Angeblich befindet sich ein Mann im Haus, der Frauen in seiner Wohnung gefangen hält. Seine Verhaftung bringt den Mädchen allerdings schlechte Publicity - denn er trägt ihr T-Shirt.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen