2 Broke Girls
Folge 6: Das Model-Apartment
21 Min.Ab 6
Max und Caroline vermieten ihr Apartment über eine Online-Plattform. Ihre ersten Gäste sind Victoria's-Secret-Models - auf den ersten Blick ein Superfang für die beiden. Während das Grüppchen die schäbige Bude bezieht, übernachten die Mädels bei Sophie. Bald werden in ihrer Wohnung wilde Partys gefeiert - doch Max und Caroline sind nicht eingeladen.
