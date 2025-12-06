2 Broke Girls
Folge 7: Der Weihnachtskredit
21 Min.Ab 12
Es weihnachtet in New York, und Caroline schleppt Max in die City, um einen Kredit zu beantragen. Mit dem Geld will sie größere Mengen T-Shirts von ihrem Cupcake-Shop produzieren. Max sträubt sich, doch dann beweist Caroline ihrer Freundin, dass die Shirts eine Goldgrube sind.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Feiertag, Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen