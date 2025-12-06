Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Der Weihnachtskredit

ProSiebenStaffel 4Folge 7
Der Weihnachtskredit

Der WeihnachtskreditJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 7: Der Weihnachtskredit

21 Min.Ab 12

Es weihnachtet in New York, und Caroline schleppt Max in die City, um einen Kredit zu beantragen. Mit dem Geld will sie größere Mengen T-Shirts von ihrem Cupcake-Shop produzieren. Max sträubt sich, doch dann beweist Caroline ihrer Freundin, dass die Shirts eine Goldgrube sind.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen