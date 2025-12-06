2 Broke Girls
Folge 4: Das verstrickte Fahrrad
21 Min.Ab 6
Eines Abends steht eine Frau vor dem Cupcake-Laden, die die halbe Straße in einer Guerilla-Aktion in ein Strickkleid hüllt - darunter auch ein altes Fahrrad, das schon seit einiger Zeit herrenlos dort herumsteht. Caroline kommt daraufhin auf die Idee, einen Lieferdienst für ihre Cupcakes anzubieten. Sie ist ganz euphorisch, doch Max ist strikt dagegen - weil sie kein Fahrrad fahren kann.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen