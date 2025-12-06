Zum Inhalt springenBarrierefrei
2 Broke Girls
Staffel 4
Folge 4
Folge 4: Das verstrickte Fahrrad

21 Min.
Ab 6

Eines Abends steht eine Frau vor dem Cupcake-Laden, die die halbe Straße in einer Guerilla-Aktion in ein Strickkleid hüllt - darunter auch ein altes Fahrrad, das schon seit einiger Zeit herrenlos dort herumsteht. Caroline kommt daraufhin auf die Idee, einen Lieferdienst für ihre Cupcakes anzubieten. Sie ist ganz euphorisch, doch Max ist strikt dagegen - weil sie kein Fahrrad fahren kann.

