2 Broke Girls
Folge 20: Das kindische Problem
21 Min.Ab 12
Joedth eröffnet den Mädchen, dass es demnächst einen internationalen Ableger vom "The High" geben wird, der am Flughafen entstehen soll. Sie will Max und Caroline für das Management der neuen Bar einstellen. Indes hat Nash ein kleines Problem: Bei seinem ersten Fotoshooting taucht seine Mutter aus Irland auf. Sie ist außer sich - denn Nash ist noch minderjährig.
