2 Broke Girls
Folge 19: Der schöne Ire
21 Min.Ab 12
Max und Caroline haben scheinbar eine neue Geldquelle gefunden: den schönen Nash. Sie versuchen, ihn ins Modelbusiness zu bekommen, um als seine Managerinnen große Gagen zu kassieren. Indes wollen Sophie und Oleg ein 30 Tage langes Zölibat vor ihrer Hochzeit durchziehen - ein scheinbar auswegloses Unterfangen.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen