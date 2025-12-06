2 Broke Girls
Folge 8: Die Spaßfabrik
21 Min.Ab 12
Max und Caroline suchen eine Firma, die ihre T-Shirts herstellt. Sie finden "American Ace" direkt in Brooklyn. Deren Motto ist "Arbeit rockt" und sie wirkt auf den ersten Blick wie eine Wohlfühl-Firma. Doch Max traut dem Laden nicht und will Nachforschungen anstellen. Auch Sophie hat eine Geschäftsidee: Schamhaar-Perücken. Sie bittet die Mädels um einen Zuschuss.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen