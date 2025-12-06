Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Die Geschmacksfrage

ProSiebenStaffel 4Folge 18
Die Geschmacksfrage

Die GeschmacksfrageJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 18: Die Geschmacksfrage

21 Min.Ab 12

Die Hochzeit steht bevor und Sophie beschließt, für Max und Caroline Brautjungfern-Kleider zu kaufen. Sie ziehen zu dritt los zu einer Shopping-Tour. Da die Girls Sophies Style jedoch fragwürdig finden, hecken sie einen Plan aus: Sie wollen die hässlichsten Stücke im Laden vorher verstecken. Doch Sophie zieht trotzdem zielsicher zwei scheußliche gelbe Kleider aus dem Regal.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen