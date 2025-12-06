2 Broke Girls
Folge 3: Von Fischen und Bären
21 Min.Ab 6
Max bekommt ein Paket von ihrer Mutter. Eigentlich will sie es nicht annehmen, doch dann packt Sophie es einfach aus. Darin befindet sich der Teddybär, den Max als kleines Mädchen geliebt hat: T-Rux ... Im Diner ziehen indes Hans Fische ein. Als Caroline das Aquarium reinigt, landet ausgerechnet der 500 Dollar teure Lieblingsfisch ihres Chefs im Abfluss.
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
6
