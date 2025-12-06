Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Der Bio-Club

ProSiebenStaffel 4Folge 2
Der Bio-Club

Der Bio-ClubJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 2: Der Bio-Club

21 Min.Ab 6

Caroline ertappt nachts in der WG den Kerl, mit dem Max eine Affäre hat. Die beiden treffen sich jeden Dienstagabend, doch Max weiß nicht mal, wie er heißt. Caroline findet, dass ihre Freundin das ändern muss, doch die Wahrheit begeistert die beiden nicht unbedingt: Sebastian ist DJ - allerdings nicht in einem Club, sondern in einem Bio-Supermarkt, der noch mehr Überraschungen für die Mädels bereithält.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen