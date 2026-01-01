2 Broke Girls
Folge 5: Süß und superscharf
21 Min.Ab 6
Um das Cupcake-Geschäft anzukurbeln, schleppt Caroline Max zu einem Business-Seminar. Der Coach Gordon soll den beiden helfen, "Max's Homemade Cupcakes" zu einer glaubwürdigen, hippen Marke zu machen. Doch Max sträubt sich gegen die Hilfe und es kommt zum Streit zwischen den Mädels.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen