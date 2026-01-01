Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Süß und superscharf

ProSiebenStaffel 4Folge 5
Süß und superscharf

Süß und superscharfJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 5: Süß und superscharf

21 Min.Ab 6

Um das Cupcake-Geschäft anzukurbeln, schleppt Caroline Max zu einem Business-Seminar. Der Coach Gordon soll den beiden helfen, "Max's Homemade Cupcakes" zu einer glaubwürdigen, hippen Marke zu machen. Doch Max sträubt sich gegen die Hilfe und es kommt zum Streit zwischen den Mädels.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen