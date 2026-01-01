2 Broke Girls
Folge 1: Die Abrissbirne
21 Min.Ab 12
Ein Fremdenführer, der regelmäßig durch Williamsburg tourt, überbringt Max und Caroline eine Hiobsbotschaft: Der Häuserblock, in dem sich ihr Cupcake-Laden und der Diner befinden, soll abgerissen werden - für den Bau eines Kinos. Gemeinsam mit Han trommeln die beiden die Nachbarschaft zusammen, um das Ende ihres mühsam aufgebauten Geschäfts zu verhindern. Doch nicht jeder fürchtet die Abrissbirne so wie sie ... Sophie glaubt indes, dass sie ein Kind erwartet.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen